中火廢證重罰900萬元 台電若提訴訟中市府尊重

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今天針對中火生煤超量廢止2機組許可證且重罰900萬元，對於台電擬採取行政救濟程序，且提出損害賠償，市府表示尊重，並將依法辯護，全力捍衛自治條例與地方自治權。

台中市政府今天針對中火超量使用生煤召開記者會，環保局表示，已於12月3日、14日分別處以新台幣300萬元及600萬元罰鍰，且命限期改善。23日第三度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大，除廢止第2、3號機操作許可證，並再處以900萬元罰鍰。

對於台電表示有信心採取各種行政救濟程序得到公道，且不排除未來勝訴後，向中市府提出違法廢止許可證期間的損害賠償。台中市法制局長李善植回應，行政救濟是台電公司權利，市府予以尊重，並將依法辯護，全力捍衛自治條例與地方自治權。

環保局也強調，按訴願法第93條規定，原行政處分執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止，呼籲台電公司遵守法律規定，勿以身試法。

至於中火將於今天起測試廢水廠運轉，中火8部機組將火力全開，環保局長吳志超表示，由於中火2部機組正歲修，因此申請8部機組測試發電功能，時間自12月25日到31日止，且因中火需測試廢水改善狀況，市府經審慎考量後，在合理情況下備查。

此外，環保署在中市府廢止中火2機組許可證的新聞稿中提及「地方政府基於操作許可證核發機關，掌握准、駁及廢止等權限，應確實依法行政，避免後續衍生行政爭訟」，台中市新聞局回應，市府宣布「廢止中火2部機組許可證」，即是符合環保署提醒的地方自治事項。（編輯：洪學廣）1081225