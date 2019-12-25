台電今年遭罰款逾億 中火爭議一次看懂

台中市政府2019年已對中火開罰超過新台幣1億元，25日更撤銷2部機組燃煤許可證。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）中部地區秋冬空污問題嚴重，台中市政府劍指台中電廠，今年已對中火開罰超過新台幣1億元，今天更撤銷2部機組燃煤許可證；台電認為恐影響夏季供電穩定，將提行政救濟。在共識難尋下，爭議短期恐難解。

台中市政府及台電針對中火議題多次交鋒，時間回溯至去年縣市長選舉，參選台中市長的盧秀燕認為中火為了支應各地用電大燒生煤，造成中部空污問題嚴重，因此在去年競選期間提出「中電不北送」政見。

九合一大選過後，盧秀燕在去年12月上任，就要求台中火力發電廠最老舊的4號機組應優先除役。經濟部及台電高層為此專程拜會盧秀燕，台電並事後承諾，中火機組調度將以「春夏停一部機、秋冬停兩部機」為原則，但不限定特定機組停機，以保留調度彈性。

然而，台中市政府與台電對減煤爭議沒有因此劃下句點，隨著2020大選逼近，秋冬空污季節到來，相關議題也持續發酵。

發放操作許可證為地方權限，台中市在民國106年核發台中電廠固定污染源操作許可證時，許可證載明「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量40%」，台電以先前核可用煤量2100萬噸、減煤4成為目標，109年起用煤量減至1260萬噸。

不過，台中市在11月發函台電，以「誤繕」為由，將原許可證寫的「『自』109年1月26日『起』應減少全廠生煤用量40%」，更正為「『至』109年1月26日『前』應減少全廠生煤用量40%」；中市府並認為，應以103年中火實際用煤量1839萬噸、減煤4成，今年用煤量應為1104萬噸。

台電認為，台中市政府要求的減煤目標與106年11月核發的許可證不同，衍伸出違反「平等原則」與「信賴保護」的適法性，合法性極具爭議。

台電預估今年用煤量可低於1300萬噸，比中市府發出的許可量1600萬噸還少300萬噸。

不過，台中市政府12月認定中火用煤量已經超過1104萬噸許可量，三度開罰，台電後續將提起行政救濟，但中火僅今年即已經遭罰1.04億元。

經濟部表示，遺憾中市府違法處分撤銷許可證，支持台電尋求行政救濟。環保署則說，地方政府基於操作許可證核發機關，應認事用法，採取合法、合理行政作為，確實依法行政，避免後續衍生行政爭訟，影響政府威信。

此外，台中市政府與中央對中火燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」，也有不同意見，在共識難尋下，中火爭議短期間恐難落幕，也為明年夏季供電穩定投下變數。（編輯：張良知）1081225