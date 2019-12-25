中油Pay拚年底20萬筆註冊 將攜手6家第三方支付

（中央社記者廖禹揚台北25日電）中油11月與中信合作推出行動支付「中油Pay」，至今已有17萬筆註冊，年底前可望達到20萬筆，中油表示，正與6家第三方支付業者洽談，預估明年第2季上線，並將新增信用卡合作銀行。

為優化顧客服務並配合政府推動行動支付政策，中油11月中與中國信託銀行推出中油Pay，根據中油統計，至今已有17萬筆註冊，年底可望上看20萬。

中油油銷事業部執行長羅博童今天表示，明年第2季前可望啟動與6家第三方支付業者合作，包括LINE PAY、一卡通、歐付寶、橘子支付、Pi錢包、街口支付等。同時規劃明年陸續開放多家信用卡享有優惠，使用範圍也將擴及自助加油機。

此外，配合綠能政策，中油將持續建置自營站、加盟站電動機車充換電設施，預估年底前可增至近400站。

中油近年除強化核心事業，也積極推動新興投資、轉投資及研究發展等計畫，董事長歐嘉瑞表示，2020年工作重點將持續精進環保業務，包括宜蘭地熱井探採工作，仁澤3號、4號井正在進行產能測試，明年將進行土場14、15號地熱井鑽探工作。

中油今年1到11月底稅前盈餘已達384億元，超出法定盈餘164億，全年有望達到400億。對於明年展望，中油預估明年原油均價將略低於今年水準，明年度法定盈餘初步經行政院核定為140多億，略低於今年，但仍待立法院審定。（編輯：鄭雪文）1081225