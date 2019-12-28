廣運熱傳事業明年大量出貨 太極首季滿載

（中央社記者韓婷婷桃園28日電）廣運集團未來營運展望樂觀，董事長謝清福表示，明年熱傳事業部可望大量出貨，旗下太陽能電池廠太極能源接單暢旺，明年第1季已接單滿載。

廣運集團今天舉辦歲末聯歡餐會，以「廣運盛宴，英倫風潮」為主題，席開80桌，集團員工齊聚與合作夥伴同歡。

謝清福表示，廣運的自動化事業部一直表現平穩，熱傳事業部已申請很多產品專利，為解決資料中心機房散熱問題開發的高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備，已送樣大客戶認證，預期明年可望大量出貨。

廣運今年在活化資產挹注下，前3季稅後淨利達新台幣16億元，每股純益6.51元，創下歷史新高，每股淨值19.42元，未來將持續活化資產，挹注獲利。

至於太極能源方面，廣運集團執行長謝明凱說，太極能源目標市場已自印度逐步轉為美國，美國比重已達8成水準，今年前3季毛利率由負轉正。

謝明凱表示，太極能源明年第1季接單滿載，訂單能見度已達第3季。因應客戶需求強勁，明年產能將自600MW（百萬瓦），擴增至800MW規模。（編輯：張均懋）1081228