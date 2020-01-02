緯穎受惠資料中心需求 外資目標價上看714元

（中央社記者吳家豪台北2日電）亞系外資看好伺服器大廠緯穎將成為資料中心需求反彈的主要受惠者，維持優於大盤評等，目標價升到714元；美系外資看好微軟伺服器訂單挹注，重申緯穎加碼評等，目標價上修到690元。

緯穎股價今天開高走低，尾盤翻黑下跌0.79%，收在630元。

亞系外資發布研究報告，預期雲端服務供應商2020年將轉為積極擴張，先前在2017年到2018年採購的超大型伺服器經過3年的產品週期後，應會在2020年至2021年出現換機需求。

亞系外資說，英特爾10奈米製程處理器Icelake仍預期在2020年下半年問世，將帶動另一波升級潮，看好緯穎將成為資料中心需求反彈的主要受惠者，且有望接獲新客戶更多訂單，將緯穎2020年每股盈餘預估值調高1.1%至43.98元，維持「優於大盤」評等，目標價從565元上修到714元。

美系外資認為，儘管亞馬遜伺服器專案貢獻緯穎營收的時間點從2019年12月遞延到2020年第1季，仍預期緯穎將成為微軟伺服器需求反彈及資料中心需求回溫的主要受惠者，將緯穎2020年、2021年獲利預估值調高3%、5%，重申「加碼」投資評等，目標價從580元調高到690元。（編輯：趙蔚蘭）1090102