學者憂中日韓FTA衝擊產業 經部三方向因應

（中央社記者廖禹揚台北3日電）中日韓峰會達成共識，將積極推動3國FTA與RCEP如期簽署，學者憂心可能影響台灣產業競爭力；經濟部今天表示，必須以差異化、高值化及具信賴度的售後服務，來爭取訂單與客戶。

中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅去年底於中國四川成都舉行會談，會議成果文件載明，將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並加速推動3國自由貿易協定（FTA）協商，學者憂心，一旦中日韓FTA及RCEP完成簽署，將威脅台灣出口競爭力。

經濟部政務次長王美花今天出席活動受訪表示，中日韓FTA仍處早期階段，還不清楚後續要怎麼談、談多久，現階段就此評論還為時過早。

至於RCEP簽署對台灣產業影響，王美花坦言，企業的確會希望台灣也能加入，但在尚未加入前，暫時還是從差異化、高值化、具信賴度的售後服務等方向，以台灣特有的技術與品質爭取訂單及客戶，保持既有市場。

台灣出口享有資訊科技協定（ITA）零關稅優惠的高科技產品約占總出口額的7成，剩下3成受影響可能性較大；王美花說，RCEP成員國目前正在進行各國之間的相關關稅確認，目前了解，應與東協及中國大陸、南韓之間FTA相關降稅內容差異不大，但對台灣產業影響還須等詳細資料公開才較好評估。（編輯：林淑媛）1090103