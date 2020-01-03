Gogoro去年銷售翻倍 機車市占率16%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電動機車在2019年快速成長，其中市場領導品牌Gogoro全年銷售量突破14.5萬輛，年增達105%，在台灣機車市場占比達16%；其中12月單月掛牌數更突破2萬輛，創下新紀錄。

2019年是Gogoro品牌爆炸性成長的1年，尤其12月掛牌數衝上2萬2750輛，市占率為21.3%，僅次於光陽（KYMCO）的31.8%，連續2個月奪下機車市場亞軍，超越三陽（SYM）的19.8%及山葉（YAMAHA）的19.7%。

2019年電動機車總掛牌數16萬8544輛，市占率為18.7%，比起2018年成長107%，創造從2015年起每年銷量幾近翻倍成長的速度成長。其中Gogoro是最大的動能，2019銷售就囊括14萬5678輛，年增105%，在電動機車占比86.4%，在整體機車市場占比16%。

為了加速市場滲透率，電動車以團體戰策略擴大版圖，Powered by Gogoro Network（PBGN）智慧電動車聯盟2019年掛牌數達到15萬2347輛，累計PBGN智慧電動車聯盟總車口數達27萬4623輛，今年度也更將迎來台鈴工業的新車款，持續加溫電動機車市場。

展望2020年，預計將有更多機車品牌推出電動機車新品，搶攻汰舊換新商機，為電動機車市場加溫；不過，由於經濟部補助購買電動機車從每部新台幣1萬元減少到7000元，環保署新購補助也同步退場，補助金額將較2019年減少5000元，去年底換購潮是否能延續同樣的力道仍是觀察重點。（編輯：蘇志宗）1090103