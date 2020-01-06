松果購物結合科技力 2019年業績亮眼

（中央記者江明晏台北6日電）松果購物活化數據並結合科技，有效帶動來客成長，2019年累計總交易額突破新台幣17億元，累計營收也超過2億8937萬元，成長率達92%。

松果購物12月交易額（GMV）達新台幣2.13億元，今天公告12月營收為3333萬元，年成長達101.5%，主要受惠於雙12檔期透過數據及消費行為有效掌握話題及季節性商品力，再搭配全面AI個人化推薦帶動轉換率的提升，成為躍進兩大關鍵策略布局，推升耶誕及尾牙等年末採購需求，挹注12月表現。

松果購物總經理吳佩雯表示，松果購物12月表現再創下兩個新里程，不僅交易額首度單月突破2億元大關，營收也再衝歷史新高，

松果購物除了順利在成立三年半就登錄興櫃市場外，今年成立Data Team活化數據並結合科技，有效帶動來客成長，讓2019年累計總交易額突破17億元，累計營收也超過2億8937萬元，成長率達92%。

展望2020年，松果購物董事長郭家齊強調，期望建構一個「以人為本的智慧電商」核心概念，AI的運用在近幾年帶來盛行及成效，但相信在商務應用中實現IA（Intelligence Augmentation，簡稱IA）思維更貼近實際需求，打造一個具溫度感的電商平台。（編輯：黃國倫）1090106