街口擬推託付寶賣基金 金管會：違法最重可撤照

（中央社記者劉姵呈、吳家豪台北7日電）街口明天將舉行託付寶產品發布會，提供民眾可以申購街口投信的基金，執行長胡亦嘉今天並親赴金管會溝通。不過，證期局重申，在金管會同意修正基金信託契約前，街口支付不可辦理基金代收業務，若違法最重可撤照。

街口集團則表示，胡亦嘉赴金融監督管理委員會說明的細節、街口投信若違規恐被撤照等問題，將於8日產品發布會上統一對外說明。

街口集團2日打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，踩金管員會紅線。同時，街口支付在6日發布聲明，重批金管會證期局突襲查核，並宣布7日起將由胡亦嘉代理街口投信董事長。

證期局副局長張振山今天表示，胡亦嘉下午已親自拜會過證期局、銀行局，金管會也已明確告知對託付寶有法律風險與疑慮，若是屬於創新業務應走沙盒實驗或試辦業務，胡亦嘉也有承諾，一切業務都會合於規定。

證期局重申，2019年12月5日已發布令開放電子支付機構可以就投信事業所募集發行，且得以新台幣收付為限的各類型基金辦理代收付款項服務，但投信事業應符合投信管理規則第19條及第22條，必須先經金管會同意修正基金信託契約，且投信事業不得約定或提供特定利益、對價或負擔損失來促銷基金。

另外，投信從事廣告等促銷活動，也不可有直接或間接提供保證收益的話術，才可與電子支付機構辦理基金代收代付款項服務。

張振山強調，即使廣告不是街口投信直接刊登，但投信及電支機構都是屬於金管會管轄，街口投信所訂的投信契約要符合法規，合作的機構「託付寶」也要符合規定。

他指出，投信若違規，將可依證券投資信託與顧問法第102、103、104條來處罰，依照情節輕至重包括糾正、警告、解除其董事、監察人或經理人職務、要求停業、甚至可廢除許可證照。

至於胡亦嘉代理街口投信董事長人事案，張振山說，這項人事案尚未經過公司董事會同意，內部程序未走完，已違反公司法，且金管會也還未收到代理董事長公文，等街口投信將人事案送審後，金管會會判斷其專業資格與適格性，給予准駁。（編輯：林孟汝）1090107