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美軍駐伊拉克基地遇襲 日圓金價油價飆高
首頁 / 證券

美伊情勢升溫 台塑化股價超車台塑

最新更新：2020/01/08 10:24

（中央社記者潘羿菁台北8日電）美伊緊張情勢升溫，市場看漲油價，台塑四寶唯有台塑化開盤上漲，一掃昨天由紅翻黑陰霾，截至10時20分，最高103.5元，擠下台塑成為台塑四寶股價最高者。

根據外電報導，美國防衛情報人士透露美國和盟軍駐伊拉克西部阿薩德空軍基地遭火箭攻擊；而白宮聲明指出，總統川普已聽取簡報，並與所屬國安團隊密切注意局勢發展。

法人表示，目前在熱錢炒作下，市場資金多數看待油價將上漲，不會有人看空，反映在塑化類股表現，預期台塑化原油庫存利益有望看升，以及成品油售價跟著原油水漲船高，這股預期心理帶動台塑化股價上漲。

截至10時20分，台塑化守在102元價位，台塑、南亞與台化股價均呈現下跌，其中，台塑更是面臨百元價格守衛戰，下跌1.5元，暫報100元。

日前台塑化總經理曹明指出，成品油售價上漲對公司有實際正向效益，截至最近柴油每桶價差約15美元、汽油為5.9美元，汽油價差有下跌趨勢，主要是恆毅石化、汶萊恆逸等煉油廠產能都開出，汽油外銷量增加壓抑亞太地區售價，後續要關注這波美伊情勢推升油價漲，是否也能拉抬成品油跟漲。（編輯：鄭雪文）1090108

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