遊戲股春節寒假商機加溫 鈊象領軍強勢攻高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）迎接春節加上寒假商機，遊戲廠商紛紛推出新遊戲、新改版或以加碼促銷等活動吸引玩家，為宅經濟暖身，遊戲股王鈊象營運持續發燙，帶動股價強勢攻高續創天價。

鈊象受惠人工智慧（AI）機制加持，旗下5大遊戲持續熱銷，推動營運持續改寫歷史新紀錄，帶動股價強勢攻高，今天在營收利多激勵下開高走高，早盤最高來到445元，一度逼近漲停價445.5元，創下掛牌來新高價。帶動類股氣勢走揚，包括宇峻、昱泉、網龍、傳奇、歐買尬、智冠、真好玩等都強勢表態。

鈊象去年12月營收衝上新台幣5.74億元，再創歷史新高紀錄，月增4.9%、年增85.3%，累計2019年全年營收來到52.91億元，年增72.5%，同樣改寫歷史新高紀錄，整體營運表現亮眼。

鈊象旗下5大遊戲包括「金猴爺」、「明星三缺一」、「滿貫大亨」、「金好運」及「海王寶藏」等，5大遊戲包辦手遊事業部約8成營收，去年營運自下半年開始加速，除了商用遊戲機進入銷售旺季外，主要成長動能來自網路行動遊戲，包括海外市場表現佳。

鈊象累計去年前3季稅後盈餘13.66億元，EPS為19.43元，年增122%。

遊戲研發商宇峻的「拉斯維加斯」、「搓麻將」等休閒博奕遊戲也積極搶攻春節紅包行情。另外，也正積極透過自身遊戲IP授權業務，拓展海外遊戲市場，已規劃旗下多款遊戲預計將進入中國大陸、韓國日本、歐美等遊戲市場，今年營運不看淡。

傳奇去年12月營收2.74億元，月減3.99%，年增10.55%，累計去年全年營收3.71億元，年增254.9%，傳奇去年營運大暴發，主要受惠旗下手遊「風之國度」與自製研發線上遊戲新作「幻想神域2」在海內外市場陸續推出後表現亮眼，推升整體營運表現優於預期。

傳奇指出，目前公司不僅深耕亞太區市場，同時在日本、歐美也均有布局，未來還會持續徵才，藉此擴大遊戲研發能量，採取多元化經營策略。今年預計推出3至4款手機遊戲，預料整體營運會比去年更好。（編輯：楊凱翔）1090109