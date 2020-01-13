iPhone今年傳有新5款 新機出貨上看8500萬支

天風國際證券分析師郭明錤預期，2020年蘋果將公布5款新iPhone，包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版、以及搭配有機發光二極體的6.7吋版。圖為iPhone 11系列。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）蘋果今年新款iPhone進展備受關注。分析師預估，蘋果今年可能推出5款新iPhone，其中有支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新5G版iPhone，估新iPhone出貨上看8500萬支。

中國媒體引述天風國際證券分析師郭明錤報告預期，今年蘋果將公布5款新iPhone，這5款機種包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版、以及搭配有機發光二極體（OLED）的6.7吋版。

報告預期，其中蘋果今年將推出支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計今年第3季底或第4季初出貨。

在5G版iPhone帶動下，郭明錤預計今年新款iPhone的出貨量約8000萬支到8500萬支，支援mmWave版本的機型出貨占比約15%到20%。

報告指出，鴻海集團旗下富智康（FIH Mobile Limited）負責新產品開發，鴻海負責組裝出貨，在iPhone新機型增加及發布週期改變下，富智康的新iPhone客戶委託設計（NRE）可受益。

市場對於今年新款iPhone進展高度關注。國外財經網站Street Insider日前引述須斯罕那國際集團（Susquehanna）分析師侯賽尼（Mehdi Hosseini）調查供應鏈預估，蘋果今年可能有2波推出5G版iPhone的時程，其中頻段sub-6GHz的版本可能在今年9月推出，另外採用毫米波頻段的版本，推出時間點可能遞延到今年12月或是明年1月。

侯賽尼指出，會推遲的原因可能在於蘋果有意自主掌握天線封裝AiP（Antenna in Package）模組，而並非向第三方廠商採購。

分析預估，今年下半年蘋果5G版iPhone的出貨量可能達到6000萬支，其中有5200萬支屬於採用Sub-6GHz頻段的機種，800萬支屬於毫米波頻段的機種。

美系外資法人日前預期，今年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第1年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。（編輯：鄭雪文）1090113