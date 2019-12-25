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iPhone明年新機 傳續採索尼影像感測器

最新更新：2019/12/25 12:12

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）外媒報導，日本索尼（Sony）影像感測器供不應求，國外科技網站推測明年iPhone新機續採索尼影像感測元件。法人預估，封測廠勝麗可望受惠。

彭博（Bloomberg）報導，日本索尼影像感測器供不應求，即便24小時不間斷生產，仍不足以因應市場需求。索尼今年會計年度已再砸重金規劃倍增產能，長崎新廠規劃2021年4月營運。

報導指出，智慧型手機已經成為索尼獲利可期的業務項目，今年5月索尼指出，在影像感測器營收的市占率約51%，預估到2025年會計年度目標相關比重到60%。

國外科技網站9To5Mac預期，明年iPhone新機也可能繼續採用索尼的影像感測器元件。

從iPhone相機鏡頭供應鏈來看，分析師先前報告指出，iPhone鏡頭的CMOS感測元件（CIS）由日本索尼供應，鏡頭由大立光、玉晶光以及夏普旗下康達智（Kantatsu）提供。鏡頭模組由LG Innotek和夏普（Sharp）供應。

索尼影像感測元件供不應求、並持續投資擴產，法人預期，CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗可望受惠。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗也有來自索尼封測代工訂單，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。（編輯：張均懋）1081225

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