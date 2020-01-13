長照基金稅收財源 連3年穩定達標

財政部統計，2019年撥入長照基金稅收達新台幣406.34億元，年增15.8%，且比全年預算目標多出73.45億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）長照稅收財源連續3年穩定達標，財政部統計，2019年撥入長照基金稅收達新台幣406.34億元，年增15.8%，且比全年預算目標多出73.45億元，主要受惠菸稅穩定入庫及房地合一稅及遺產稅明顯成長。

房地合一課稅新制2016年上路，稅收以一定比例撥入挹注長照基金，2017年5月12及6月12日，遺產、贈與稅稅率及菸稅也分別提高，並將「因調高所增加的稅收」指定撥入長照基金運用，合計四項稅目構成長照基金稅收財源。

2019年財政部編列的長照基金財源預算共332.89億元，之中以菸稅為主力，預算數233億元，占比接近7成，占比其次依序為房地合一稅（36.89億元）、贈與稅（32億元）及遺產稅（31億元）。

根據財政部最新公布的2019年全國賦稅收入初步統計，上述四項稅目撥入長照基金金額共406.34億元，年增55.57億元，增幅15.8%，連續3年穩定成長；若與預算目標相比，共超出73.45億元，達成率122.1%，同樣連續3年達成預算目標。

觀察各稅目撥入長照基金的表現，作為財源主力的菸稅，2019年稅收275.69億元，雖比前年同期微幅衰退2.4%，但仍順利達成預算目標233億元。

此外，去年房地合一所得稅及遺產稅也表現亮眼，各達64.84億元及49.88億元，年增98.5%及1.2倍。財政部官員說，房地合一新制上路已滿4年多，隨適用案件增加，稅收也逐年攀升；遺產稅則是受有多起稅額億元以上大案入帳帶動，增幅明顯。

相較，2019年贈與稅撥入長照金額則僅15.92億元，雖然已較2018年增加18.4%，稍微回升，但距離預算目標32億元，達成率仍不及5成。財政部官員表示，相較遺產稅，贈與稅的省稅規劃彈性大得多，2017年遺贈稅調整前後，就有不少高所得者提前進行贈與，影響之後年度較難達標。（編輯：黃國倫）1090113