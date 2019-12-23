長照2.0讓外國驚艷 蔡總統盼預算增至600億元

（中央社記者陳偉婷台北23日電）總統蔡英文今天說，長照2.0讓國際驚艷，除了政府決心，也仰賴民間力量，快速建構長照架構。明年將投入約新台幣400億元預算，盼未來4年可增加到至少600億元，讓服務更完整。

蔡總統晚間參加台灣社會福利總盟2019年度聯合感恩餐會。她會中致詞時表示，民間組織的力量、熱情一直是台灣社會重要的力量，也是政府重要的伙伴，很感謝民間社團在過去3年多來協助政府，建構有利民生照護的系統。

蔡總統說，外國政府都很驚艷，台灣可以這麼快把長照2.0的架構建構起來，除了政府的效率及決心，更重要的是社會與民間力量的投入，才有這麼快的長照系統。

政府持續擴增長照服務，蔡總統表示，除了補助住宿型機構，相信有助提升照護品質；明年民眾繳稅時也有長照扣除額，讓整個制度更周全；希望財源增加，明年估計投入約400億元，未來4年則希望可以至少增加到600億元。

蔡總統表示，要特別感謝社工的協助，未來除了會增加社工人力，減輕工作負擔，也會調高社工薪資，在民間單位的社工也有專業服務費補助制度，可依照年資調升薪資，有更長期穩定的職涯發展。

關於社工福利待遇的提升，蔡總統說，她對這件事情感到特別高興，因在過去她擔任行政院副院長時，當時就希望能把社工的照顧做得更好，一直到現在當了總統，才有機會做改進。但這改進並不會結束，政府會持續照顧社工，讓社工工作之餘也能得到國家保障。（編輯：管中維）1081223