年貨採買潮升溫 網購銷量增77%

（中央社記者吳家豪台北13日電）農曆新年倒數，年貨採買潮也邁入高峰。電商業者創業家兄弟旗下生活市集統計，年貨相關商品近1週銷量較前週成長超過77%，預期採辦年貨需求在接下來1週將持續攀升。

生活市集另公布近期年貨銷售金額排行榜，其中氣炸鍋登上冠軍，近1週銷售約600台；第2名是衛生紙，近2週銷售超過23萬包；捲心酥零食自從生活市集的年貨檔期開跑至今，銷售超過9000罐，成為熱銷商品第3名。

富邦媒旗下momo購物網統計，近2週的年節伴手禮銷售較平日成長約4成，老字號店鋪商品買氣較佳，例如鳳梨酥單週銷售近3000盒。

momo購物網觀察伴手禮盒銷售趨勢發現，春節期間大吃大喝的習慣讓國人更有健康上的顧慮，加上日常養身保健意識高漲，保健食品及窈窕類保健食品，在春節前夕也有成長。

網路家庭旗下PChome24h購物指出，現代人工作忙碌，平日用餐多以外食為主，較少時間自行烹飪菜餚，在網購盛行下，線上購買年菜已成了過年團圓飯的熱門選項之一，預估今年PChome24h購物整體年菜銷量將較去年同期翻倍成長。

PChome24h購物觀察，高CP值的小家庭組合為今年的年菜消費趨勢，以4到6人份的年菜套餐銷售動能較強，主流價格在3000元內。為了讓圍爐餐桌菜色更豐富，食材多樣、製作手續複雜的佛跳牆成為今年最暢銷的年菜單品。（編輯：黃國倫）1090113