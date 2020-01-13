資金轉向回補新興市場 上週重返股票吸金王

（中央社記者韓婷婷台北13日電）上週市場多空訊息交錯，美伊衝突逐漸趨緩激勵美股，然最新經濟數據不若預期仍對股市帶來影響，國際資金轉向回補新興市場，全球新興市場上週以13.24億美元重返股票吸金之冠。

根據最新EPFR統計，全球新興市場型基金上週再獲13.24億美元挹注，推升連續吸金週數進入第11週；新興亞洲和拉丁美洲基金也同樣受資金青睞，分別流入6.82億美元和1.36億美元。反觀成熟市場資金動能就略微遜色，美股基金上週遭資金反手賣出48.16億美元，歐股基金同樣轉流出17.36億美元，市場情緒略偏謹慎。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國刺殺伊朗革命軍將領的消息引發地緣政治緊張情緒，惟觀察反映美股氣氛的VIX指數，上升幅度明顯低於過去1年貿易摩擦帶來的影響，加上美中達成初步貿易協議在即，樂觀情緒引領資金上週持續回流新興市場和亞股，不僅全球新興市場型基金已連續11週獲資金青睞；新興亞洲的買氣也已蟬聯5週。

林雅慧指出，受到景氣回暖、政治紛擾降低，市場預估全球製造業PMI將逐季回溫，但相對2016年到2018年，整體力道仍相對溫和，伴隨全球主要國家經濟前景落底回升，與景氣連動度較高而受貿易摩擦拖累的類股與區域可望重獲動能；市場預估2020年全球企業EPS將有9%的成長率。

林雅慧補充，去年上半年零售投資人資金持續流出股市，但從去年第4季以來，淨流出幅度縮減，加上市場對企業獲利預估相對樂觀，又有2020年美國總統選舉題材，短期不僅可以看到資金動能逐漸好轉，更有望支撐股市表現。此外，美國聯準會態度觀望但偏寬鬆，利差誘因降低下美元走勢不再絕對強勢，同樣也有利美國以外的區域資產表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國最新公布的非農報告雖然略低於市場預期，但仔細分析其中表現較差的區塊為受到美中貿易戰衝擊的製造產業，在零售、服務等領域仍然穩健；且在失業率方面，12月仍維持於50年來相對低檔的3.5%，加上聯準會（Fed）去年數次降息效果仍需時間反應，市場對相關數據解讀皆仍為正面，美國經濟今年仍有望維持溫和擴張態勢。

謝佳伶指出，在經濟面向穩健、政策支持的狀況下，從消息面觀察，不論是美中貿易第一階段協議簽署樂觀、11月總統大選行情等利多的多重影響下，美國相關資產在今年仍有望成為全球各國資產中相對穩定，且有望創高的強勢資產。（編輯：黃國倫）1090113