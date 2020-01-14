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MLCC晶片電阻價漲到第2季 台廠三雄走勢堅挺

最新更新：2020/01/14 11:30

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）法人評估MLCC和晶片電阻供不應求市況將延續到第2季，仍將持續漲價，稼動率也可望回升，今天包括國巨、華新科、禾伸堂等被動元件三雄齊漲，走勢堅挺。

國巨今天開盤走堅揚升，盤中最高來到417.5元，上漲7.05%，華新科最高來到238.5元，漲4.83%，禾伸堂最高來到111元，漲幅4.7%。

媒體報導菲律賓馬尼拉機場因火山爆發暫時關閉，恐影響日系和韓系被動元件廠在菲律賓MLCC廠出貨。

展望被動元件市況，本土法人調查供應鏈指出，目前通路商、電子代工服務廠（EMS）及製造商庫存水位低，預期補庫存題材將延續到今年第2季，推測積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻到第2季仍將持續漲價，供不應求的狀況也將延續到第2季。

從稼動率來看，本土法人預估，被動元件製造商第2季產能利用率有機會回到近7成水準。其中，觀察國巨中國大陸廠區仍缺工，法人預估今年2月之後招工狀況才會明顯改善，預期國巨稼動率將從目前的5成，到今年第1季底提升到6成。

美系外資法人報告指出，MLLC市況吃緊提前到今年第1季，比原先業界人士預期要到第3季提前，代表5G智慧型手機拉貨力道強；有些供應商庫存已經見底，存貨天數不到1個月，重新回補因應客戶需求，預期農曆春節前庫存天數回到1.5個月水準；此外，低階MLCC產品價格上漲，部分規格產品去年第4季起上揚，高階產品訂價持穩。目前整體MLCC訂單能見度可到6個月。（編輯：郭萍英）1090114

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