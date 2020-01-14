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520後是否更上一層樓 顧立雄：目前未獲徵詢

最新更新：2020/01/14 19:01
金管會14日下午召開「109年新春記者會」，主委顧立雄（左4）率領各局局長，以「鼠報吉祥興旺年」作為開場祝福。中央社記者劉姵呈攝 109年1月14日
金管會14日下午召開「109年新春記者會」，主委顧立雄（左4）率領各局局長，以「鼠報吉祥興旺年」作為開場祝福。中央社記者劉姵呈攝 109年1月14日

（中央社記者劉姵呈台北14日電）總統大選後，內閣全數獲得留任，外界關注，金管會主委顧立雄是否會在520之後更上一層樓，他今天表示，目前並沒有獲得徵詢；他也強調，兩岸的金融監理交流有絕對的必要，會保持開放心態。

2020總統立委大選，蔡英文總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。內閣13日依照慣例提出總辭，行政院長蘇貞昌也獲蔡總統約見慰留，將續任閣揆。

由於顧立雄主掌金融監督管理委員會後，不僅兼顧監理與創新業務，且出手解決不少「金融亂象」，外界也關注他未來是否有機會更上一層樓。

顧立雄表示，昨天下午5時行政院舉行臨時院會提出總辭案，因為他與副主委張傳章都要隨同內閣請辭，就有考量今天金管會的新春記者會還要不要如期舉行，還是要交由另一位常務副主委黃天牧暫代主持。

顧立雄說，不過，蘇貞昌昨天確定獲得蔡總統慰留後，所有閣員留任，行政院也告知，可繼續以金管會主委身分主持新春記者會，他強調，「現在狀況我獲得留任」。

顧立雄說，根據大法官解釋，2月1日前內閣總辭是義務性，5月20日則是禮貌性總辭；至於是否被徵詢新的位置，他會後受訪表示，並沒有獲得徵詢。

另一方面，針對兩岸金融監理交流，顧立雄說，從監理機構互設據點來看，與大陸的實質交流絕對必要，雖某層級上的交流有政治現實困難，但金管會仍保持開放心態。（編輯：林孟汝）1090114

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