投資5G成本大增 電信三雄市值蒸發逾570億

（中央社記者江明晏台北15日電）5G標金失速已突破1300億元，5大電信仍不罷手，市場憂影響電信業未來獲利，向來是資金避風港的電信業股價紛紛走跌，自去年12月10日競標開打以來，電信三雄合計市值已蒸發逾570億元。

台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第26天，在第251回合時，暫時總標金為1333.81億元，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，且早已突破2013年台灣首次4G競標時的標金1186.5億元。而熱門頻段3.5GHz標金飆上1317.33億元，單一頻段就已超過1300億元的門檻，每一單位頻寬價格來到49.27億元，較每單位價格9億元的底價成長約4.5倍，28GHz維持得標金16.48億元，1800MHz至結標仍無人出手。

目前世界各國的5G競標中，3.5GHz頻段的最高標金出現在義大利，其次為德國，原本排名第3的國家為南韓，不過台灣早在競標的第15日超車，一舉成為世界第3高，並步步進逼德國3.5GHz頻段的標金47.18億美元（約合新台幣1420億元）。

5G標金被形容是「失速列車」，市場也擔憂電信業未來獲利與股利將大受影響，觀察股價表現，電信三雄股價在去年12月相對持穩，但隨著競標眼看要跨年還不休戰，標金屢次跌破市場眼鏡，向來是資金避風港的電信股也開始遭逢壓力。

自5G競標開打前一日、去年12月9日收盤價起算，中華電信當時收盤價是112元，至今天盤中低點下探108.5元，共下跌3.5元，市值約蒸發271.5億元。

台灣大從當時的114元下跌至今天低點107.5元，共下跌6.5元，市值蒸發229.4億元；遠傳相對持穩，自72.8元下跌至今天的盤中低點70.6元，下跌2.2元，影響市值71.687億元。

觀察股價變化，自12月10日5G競標開打以來，三雄市值合計已蒸發逾570億元。

電信高層分析，全球電信業傳統營收下滑已是趨勢，而標金雖可在財報上分20年攤提，但再加上每年5G建設成本支出，以及4G標金與設備也還在攤提，對未來獲利將是多面夾殺，勢必造成不小的壓力，甚至恐影響長久以來穩定的電信股利配發。

中華電去年股利配發4.48元，已至少連續3年下降，遠傳維持每股配發現金3.75元的政策已有6年，台灣大近年也維持約5.6元的水準，且遠傳與台灣大有多年都是超額配發，未來要維持相同股利恐有挑戰。

資深產業人士表示，5大電信在3.5GHz黃金頻段，就卡在「關鍵10MHz」，假設中華電、遠傳各拿80MHz，台灣大考量與亞太電共頻將各拿60MHz、20MHz，而台灣之星堅持要40MHz，加總就還是280MHz，仍高於這次釋出頻寬270MHz，多出10MHz。

他更指出，後續還有第二階段的位置競標，各家都想搶得較好的位置，也期望頻段連續，預估整體標金將突破1500億元。

市場也分析，儘管台灣大哥大採取與亞太電信共頻策略，在競標出手上相對保守，但第二階段的位置大戰恐怕也得祭出高標金確保位置連續，後續第二場競標大戰是否再掀起一波銀彈大戰，仍有待觀察。（編輯：楊凱翔）1090115