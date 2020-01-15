電子股弱勢 台股失守12100點

（中央社記者張建中台北15日電）台股今天開低走低，雖然尾盤買盤湧入，指數跌幅縮小，不過，終場仍跌87.93點，失守12100點關卡；其中，電子類股指數跌逾1%，為盤面弱勢指標。

加權指數今天收在12091.88點，跌87.93點，跌幅0.72%，成交值新台幣1486.63億元。

記憶體封測廠力成去年第4季稅後淨利20.84億元，創歷史新高，表現優於預期，並對今年第1季展望樂觀，業績可望創歷年同期新高，激勵股價表現強勁，以漲停114.5元作收，創9年多來新高價。

只是美國對中國商品課徵的關稅，可能維持至11月美國總統大選後，引發市場疑慮，台積電股價重挫6元，股王大立光跌195元，影響整體電子類股指數跌1.11%，為弱勢指標。

傳統產業股今天也普遍走跌，觀光類股延續弱勢表現，類股指數跌0.62%，食品與營建類股表現則相對強勢，類股指數終場同步收漲。

上銀看好集團營運可望自第2季起回溫，法人預期，今年業績將成長1成水準，激勵今天股價表現強勁，收漲6.5元。

分析師王兆立表示，近期外資已陸續調降部分電子股目標價，預期後續個股表現差異可能擴大，此外，台股即將封關，長假效應也值得留意。（編輯：鄭雪文）1090115