5G標金持續堆高 市場憂競標恐拖過農曆年

（中央社記者吳柏緯台北15日電）5G標金持續堆高，已經達到新台幣1380.81億元，其中熱門頻段3.5GHz的標金1364.33億元，逼近世界第2高的1420億元。業界人士指出，總標金超過1500億元已成定局，且在農曆年前恐難有結果。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第26天，競標熱度依舊。根據下午4時結束的260回合競標結果，總標金衝上1380.81億元天價，而且尚未有停歇的跡象，明天上午可望跨過1400億元。進一步分析各頻譜競標情形，最熱門的3.5GHz標金已達1364.33億元，接近目前世界第2高的德國，在2019年6月創下的標金紀錄47.18億美元（折合新台幣約為1420億元）；28GHz維持得標金16.48億元；1800MHz至結標仍無人出手。

5G標金被形容是「失速列車」，市場也擔憂電信業未來獲利與股利將大受影響，觀察股價表現，電信三雄股價在去年12月相對持穩，但隨著競標眼看要跨農曆年還不休戰，標金屢次跌破市場眼鏡，向來是資金避風港的電信股也開始遭逢壓力。

觀察股價變化，自12月10日5G競標開打以來，三雄市值合計已蒸發逾570億元。

市場人士指出，日前台灣之星宣布獲得新台幣34.2億元銀彈挹注，其實是在向電信三雄釋出訊息，不會輕言放棄這次5G競標，而這樣的消息也確實會對大型業者造成壓力，更會擔心是否還有底牌沒有亮出來。

該人士坦言，標金跨過1500億元已成定局，現在的關鍵在於業者什麼時候決定「下車」。如果這樣的「堅持」持續下去，在農曆春節前恐怕不會有結果，標金持續堆高，最壞的情況會變成火車對撞，兩敗俱傷。（編輯：張均懋）1090115