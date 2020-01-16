台股力守12000點關卡 台積電領跌

（中央社記者潘智義台北16日電）美中簽署貿易協議，美股道瓊工業指數上漲，但受美國恐限縮技術含量高產品出口華為影響，費城半導體指數下跌22.48點，台股今天開盤跳空下挫逾85點，接近12000點整數關卡。

市場傳出美國政府有意將美國技術含量出口限制門檻，由25%向下限縮至10%，限制美國技術含量超過10%的產品出口華為。

至11時8分，加權指數來到12049.08點，下跌42.8點，成交值新台幣794.47億元。八大類股普遍下跌，營建、食品類股上漲。

受華為消息面拖累，晶圓代工龍頭台積電盤中來到330元，下跌10元。台積電法人說明會將於下午登場。

股王大立光先跌後漲，來到5040元，上漲55元。鴻海則在平盤價89.9元附近游走。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國限制技術含量超過10%產品出口華為，造成美股費城半導體指數下跌，台積電等華為概念股帶領台股下挫，是今天影響台股的最大因素。

儲祥生指出，華為為降低恐受美國限制技術含量出口做法衝擊，可能自台積電轉移部分訂單，以降低成本，連帶使台積電等供應鏈受到波及。

他說，除華為事件，美國企業陸續公布財報將影響美股後續表現，也牽動台股走勢。（編輯：楊玫寧）1090116