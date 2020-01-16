台積電第1季不淡 全年營收估增逾17%

（中央社記者張建中台北16日電）晶圓代工廠台積電第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將僅較去年第4季略降1.3%，台積電並預期，今年總營收將成長超過17%。

台積電下午召開法人說明會，董事長劉德音與總裁魏哲家一同出席，一如市場先前預期，台積電對未來營運釋出樂觀看法。

受惠5G手機需求強勁，台積電預期，第1季營收將約102億至103億美元，若以中間值102.5億美元計，僅季減約1.3%，毛利率約48.5%至50.5%，營業利益率約37.5%至39.5%。

魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體市場可望成長8%，晶圓代工業將成長17%，台積電今年營收成長幅度將較晶圓代工業的17%高出幾個百分點。

魏哲家說，台積電今年包括手機、高效運算、物聯網與汽車所有平台可望同步成長，7奈米製程將貢獻超過30%營收，5奈米製程今年上半年量產，下半年將快速放量，全年將貢獻10%營收。

因應各平台業績高度成長，客戶需求強勁，台積電今年資本支出將達150億至160億美元，將改寫歷史新高紀錄。

其中，80%的資本支出將用於3奈米、5奈米與7奈米先進製程，10%的資本支出用於先進封裝與光罩，10%的資本支出將用於特殊製程。（編輯：張均懋）1090116