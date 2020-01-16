更多編輯台推薦新聞：
專題／不一樣的捷運環狀線 車廂站體6大亮點搶先看
生活

專題／不一樣的捷運環狀線 車廂站體6大亮點搶先看

蔡總統專訪登上熱門論壇 美國鄉民挺台灣
政治

蔡總統專訪登上熱門論壇 美國鄉民挺台灣

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首
國際

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範
國際

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

南亞大吃5G商機 吳嘉昭：今年業績有望優於去年

最新更新：2020/01/16 20:21
南亞暮年會16日登場，南亞董事長吳嘉昭說，儘管今年營運壓力仍大，但是看好5G商機，有望支撐今年營運優於去年。中央社記者潘羿菁攝 109年1月16日
南亞暮年會16日登場，南亞董事長吳嘉昭說，儘管今年營運壓力仍大，但是看好5G商機，有望支撐今年營運優於去年。中央社記者潘羿菁攝 109年1月16日

（中央社記者潘羿菁台北16日電）南亞董事長吳嘉昭今晚表示，今年在美中貿易戰未停歇與大陸同業擴充產能，讓南亞營運頗受挑戰，不過受惠5G快速發展，電子材料部門獲利有望「加值」，預期今年業績將優於去年。

另外，今年南亞5大投資案陸續完工投產，吳嘉昭說，屆時有望創造年產值新台幣500億元，成為今年營收新力軍。

台塑四寶暮年會進入第4場南亞晚間登場，台塑集團總裁王文淵今天沒出席，仍是由胞弟、台塑集團管理中心常務委員王文潮代打，南亞資深副總經理王貴雲也現身。

去年南亞營運遇到大亂流，主力石化產品乙二醇（EG）與丙二酚（BPA）動能熄火，2019年南亞稅後淨利新台幣230.70億元，較2018年大幅衰退56.3%，每股稅後淨利（EPS）2.91元，賺不到3元，創下7年來新低。

吳嘉昭表示，去年是辛苦的一年，美中貿易戰、地緣政治風險、全球經濟趨緩與大陸同業爭相投產，讓南亞面臨壓力，南亞部分石化行情低於變動成本，甚至被迫停車減產。

今年展望，他坦言石化部門挑戰仍大，但期盼可以翻身，脫離去年虧損窘境，看好5G商機，將導入前端材料積極開發5G應用電子材料，預估在電子材料部門「加值」之下，將成為今年南亞獲利動能。

不過吳嘉昭強調，高值化與差異化產品是未來重點，尤其是聚酯、塑膠加工與電子材料部門，他舉例，電子材料高值化產品銷售比重約3成，但獲利卻超過5成，期許各事業部門同仁繼續強化研發能量，避免進入價格競爭的紅海市場。

今年南亞在3大產地陸續有完工投產計畫，台灣產地為珠光紙、銅箔與聚酯膜；大陸為鋁塑膜；美國則是EG廠，為南亞在美國第二座EG產能，年產82.8萬噸，比起第一座36萬噸，規模大了1.3倍，一旦投產後，南亞在美國EG產能將破百萬噸，來到113萬噸，也是今年備受關注的投資案。

吳嘉昭說，目前在台投資比例約14%，海外的美國、中國合計86%，3地投資策略不盡相同，台灣投入為高階產品，美國投資則是看中低廉乙烷原料，中國則是鞏固內銷市場，上述完工投產後，預料有望創造年產值500億元。（編輯：張均懋）1090116

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報