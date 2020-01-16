南亞大吃5G商機 吳嘉昭：今年業績有望優於去年

（中央社記者潘羿菁台北16日電）南亞董事長吳嘉昭今晚表示，今年在美中貿易戰未停歇與大陸同業擴充產能，讓南亞營運頗受挑戰，不過受惠5G快速發展，電子材料部門獲利有望「加值」，預期今年業績將優於去年。

另外，今年南亞5大投資案陸續完工投產，吳嘉昭說，屆時有望創造年產值新台幣500億元，成為今年營收新力軍。

台塑四寶暮年會進入第4場南亞晚間登場，台塑集團總裁王文淵今天沒出席，仍是由胞弟、台塑集團管理中心常務委員王文潮代打，南亞資深副總經理王貴雲也現身。

去年南亞營運遇到大亂流，主力石化產品乙二醇（EG）與丙二酚（BPA）動能熄火，2019年南亞稅後淨利新台幣230.70億元，較2018年大幅衰退56.3%，每股稅後淨利（EPS）2.91元，賺不到3元，創下7年來新低。

吳嘉昭表示，去年是辛苦的一年，美中貿易戰、地緣政治風險、全球經濟趨緩與大陸同業爭相投產，讓南亞面臨壓力，南亞部分石化行情低於變動成本，甚至被迫停車減產。

今年展望，他坦言石化部門挑戰仍大，但期盼可以翻身，脫離去年虧損窘境，看好5G商機，將導入前端材料積極開發5G應用電子材料，預估在電子材料部門「加值」之下，將成為今年南亞獲利動能。

不過吳嘉昭強調，高值化與差異化產品是未來重點，尤其是聚酯、塑膠加工與電子材料部門，他舉例，電子材料高值化產品銷售比重約3成，但獲利卻超過5成，期許各事業部門同仁繼續強化研發能量，避免進入價格競爭的紅海市場。

今年南亞在3大產地陸續有完工投產計畫，台灣產地為珠光紙、銅箔與聚酯膜；大陸為鋁塑膜；美國則是EG廠，為南亞在美國第二座EG產能，年產82.8萬噸，比起第一座36萬噸，規模大了1.3倍，一旦投產後，南亞在美國EG產能將破百萬噸，來到113萬噸，也是今年備受關注的投資案。

吳嘉昭說，目前在台投資比例約14%，海外的美國、中國合計86%，3地投資策略不盡相同，台灣投入為高階產品，美國投資則是看中低廉乙烷原料，中國則是鞏固內銷市場，上述完工投產後，預料有望創造年產值500億元。（編輯：張均懋）1090116