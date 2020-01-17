iPhone新機設計 分析師預期臉部辨識功能更新

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果今年下半年新機各界矚目，分析師預期，新款iPhone將搭配更新版臉部辨識功能和3D感測方案；此外，最快到2021年iPhone可能不再採用Lightning連接器設計。

國外科技網站MacRumors引述巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）、歐馬利（Thomas O'Malley）以及哈里（Baylie Harri）投資筆記推測，今年下半年新款iPhone將搭配更新版前置臉部辨識功能TrueDepth系統，不過，未進一步透露相關細節。

分析師預估，蘋果供應鏈廠商Lumentum可望受惠。

此外，新款iPhone將搭配後置照相鏡頭，結合飛時測距（ToF）功能的3D感測解決方案。新款iPhone的記憶體容量為6GB。

分析師預期，最快到2021年蘋果iPhone可能不再採用Lightning連接器設計。

UBS分析師艾克瑞（Timothy Arcuri）和夏哈（Munjal Shah）投資筆記預估，今年下半年蘋果可能推出4款iPhone新品，其中包括一款5.4吋版、一款6.7吋版，以及兩款6.1吋版本。

這4款新iPhone都可能搭配有機發光二極體（OLED）螢幕設計，個別機種的鏡頭規格和記憶體則可能有所不同。

天風國際證券分析師郭明錤報告預期，今年蘋果將公布5款新iPhone，這5款機種包括4.7吋LCD版、新款5.4吋版、搭配後置雙鏡頭的6.1吋版、後置3顆鏡頭的6.1吋版，以及搭配OLED的6.7吋版。

其中蘋果今年將推出支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計今年第3季底或第4季初出貨。

在5G版iPhone帶動下，郭明錤預計今年新款iPhone的出貨量約8000萬支到8500萬支，支援mmWave版本的機型出貨占比約15%到20%。（編輯：楊玫寧）1090117