5G競標暫休電信股回穩 下回劍指精華頻段

（中央社記者江明晏台北17日電）5G競標第一階段落幕，標金已達1380.81億元天價，後續業者為爭搶精華的「魚肚」頻段，恐又得在第二階段位置競標砸錢，但近兩日電信三雄股價已止跌回穩，顯示市場信心回籠。

5G競標第一階段昨天落幕，標金達新台幣1380.81億元，熱門頻段3.5GHz標金1364.33億元，每單位取得價值創全球紀錄。中華電在第一階段競標支出462.93億元、遠傳410.12億元、台灣大306.56億元、台灣之星197.08億元，亞太電信因退出3.5GHz，僅支出標金4.12億元。

由於5G標金失速，市場先前擔憂電信業未來前景，導致向來是資金避風港的電信業股價走跌，從去年12月10日競標開打以來，至15日股價低谷，電信三雄合計市值已蒸發逾570億元，但隨著競標落幕，電信三雄股價近2日已見回穩力道，顯示市場信心回籠。

中華電今天股價在平盤109.5元上下震盪，遠傳上漲至70.6元，漲幅0.43%，台灣大上漲約0.93%，至109元。

第二階段位置競標將在2月21日進行，如果在2月21日之前業者完成協商，將不進行位置競標，但由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，市場普遍認為，完全協商成功有難度，恐會再掀一波銀彈競爭。

業界人士分析指出，觀察黃金頻段位置，「魚頭」位置為3.3GHz至3.4GHz，有設備尚未成熟的疑慮，但諾基亞、愛立信或三星支援此頻段的設備陸續會在今年第2季前到位，因此相關疑慮應可稍解。

「魚肚」為3.4GHz至3.5GHz，是市場認為最乾淨的精華頻段；「魚尾」為3.5GHz至3.57GHz，清頻之後，衛星業者的使用頻段為3.57GHz至3.61GHz，市場才有說法擔心「魚尾」容易有干擾，但因為基地台的功率較高，未來應是衛星業者較擔憂被電信業者干擾。（編輯：楊玫寧）1090117