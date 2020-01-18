外貿協會選拔新創獨角獸 力拼5年內在美IPO

（中央社記者吳柏緯台北18日電）協助台灣新創產業發展，外貿協會與世界公民智庫等單位今天將選出6家新創公司，協助媒合投資機會，並前進以色列，與國際級加速器交流，目標5年內在美國IPO（首次公開發行）。

中華民國對外貿易發展協會、世界公民智庫、遠傳電信、福邦證券、美商栢誠國際共同主辦的「2020世界之星：數位新創事業決選」上午在台北國際會議中心登場。

外貿協會秘書長葉明水致詞時提到，台灣的創新能力世界知名，瑞士世界經濟論壇（WEF）將台灣與德國、美國、瑞士4個國家評為「超級創新國（super innovators）」，台灣獲得國際投資的件數、金額也都不錯，數字成長相當高。

不過，比較其他國家的新創發展進程，葉明水坦言，台灣比較缺乏的是早期投資，2017年的數字比較高，但後來就逐年降低。之前拜訪日本最大創投集團JAFCO時發現，都是從早期就開始投入，這是重要趨勢，他呼籲，希望台灣的創投能夠給年輕人更多機會。

葉明水說，「2020世界之星」的活動就是支持、鼓勵台灣新創的方式之一。

「2020世界之星」從去年11月開始選拔，共有128家新創業者參與，從初選中脫穎而出的14家業者將在今天下午角逐6個「準獨角獸」名額，並於5月前往新創之國以色列，對接世界級企業及加速器，世界公民智庫也會協助業者在5年內於美國IPO。

外貿協會在全球63個據點積極開發案源，不僅協助台灣新創拓展海外，也引進國際新創，協助台灣企業技術升級，本次進入決選新創領域涵蓋金融科技、人工智慧、生技醫療、物聯網等。（編輯：郭萍英）1090118