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朋程今年業績看增2成 股價創8個月高點

最新更新：2020/01/20 09:47

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）二極體廠朋程今年業績看增2成，到2023年保持高速成長。朋程今天早盤走堅，最高來到105元，上漲3.44%，是去年5月中旬以來波段高點。

展望今年營運，朋程預估今年業績成長幅度可達15%到20%，2021年到2023年可保持高速成長，主要是來自新產品看佳。

在新產品部分，朋程高效率低耗能整流器（LLD）今年出貨量預估可到3500萬顆、營業額可到8億元，出貨顆數可較去年大增2倍到3倍，朋程供應全球5大發電機廠商，預估3年內市占率可到70%。

另外朋程積極布局超高效率低耗能整流器（ULD），預期今年第4季有機會送樣開始小量出貨，2021年第1季新廠營運，主要供應油電混合車和電動車使用，朋程預估3年內相關產品營業額可超過20億元。

在子公司布局，朋程轉投資瑞柯科技持續生產汽車攝影鏡頭，去年3月相關產品供應給日系車廠，去年12月瑞柯單月已經轉盈，月營業額約2000萬元，今年可望獲利，預估年營業額可到2.5億元到3億元。

在台中大青節能科技，公司主攻直流無刷馬達，從消費性應用轉攻汽車馬達應用，主要由大青製造生產，朋程進行研發，大青也在桃園規劃新廠。

在絕緣柵雙極電晶體（IGBT）模組布局，朋程預估2021年以後可開始貢獻業績，目前模組有第一條生產線，初期產能年3萬個模組，可加添設備提高每年產能到20萬個模組，新廠完成後，至少3層樓可以做IGBT模組生產。

法人表示，朋程傳統二極體目前在全球市占率約53%，不過第二大和第三大廠商放棄製造傳統二極體，預估朋程3年內市占可超過70%。（編輯：鄭雪文）1090120

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