強化數位轉型 國泰金與9家新創公司合作創新實驗

（中央社記者劉姵呈台北20日電）為強化數位轉型，國泰金今天宣布成立「國泰金融創新實驗室」，從全球412家新創團隊中選出9家公司，與旗下各子公司進行5個月的創新金融服務概念性驗證，解決各項業務痛點。

國泰金今天表示，去年10月向全球新創公司廣發英雄帖，從全球412家新創公司中，歷經書面審查、視訊面談及技術展示，共70次評審會議，最後篩選出9家新創公司，將與旗下各子公司包括人壽、銀行、產險協同合作，進行創新金融服務的概念性驗證（POC）。

國泰金資深副總經理孫至德表示，這9家新創公司聚焦金融科技、保險科技、醫療科技、法遵科技、房地產科技及人工智慧等6大領域，和國泰子公司合作技術實證，解決包括分析研究報告、生物辨識安全防護、針對汽車損傷預估車險理賠維修費用、人工智慧承保與詐欺監測、癌症精準診斷、貸款客戶心理測驗等多項業務痛點。

孫至德表示，這不僅能更加速集團數位轉型，也讓全球新創企業有機會與國泰的業務與技術團隊一起合作，互相切磋，實際接觸台灣的金融科技場景，同步提升台灣金融科技的國際能見度。

此次入選「國泰金融創新實驗室」的9家新創公司為Amenity Analytics（美國）、BehavioSec（美國）、ClearQuote（印度）、ComplyAdvantage（英國）、DataRobot（美國）、HousePrice AI（英國）、Lunit（南韓）、LenddoEFL（新加坡）、Paygilant（以色列）。其中，DataRobot為提供自動化AI建模專案及模型管理平台，目前累計募資4.3億美元，已是AI獨角獸公司，也被知名創投研究機構CB Insights名列AI前100強企業。

國泰數位數據暨科技發展中心成員廖志偉也補充，合作對象不一定侷限於獨角獸公司，這9家公司在各項領域中都擁有具規模、相當成熟的技術，是經過與旗下各子公司的業務單位討論後篩選出來的，從現在開始歷經5個月的POC驗證後，若實驗成功就可以討論進一步合作方式。

廖志偉表示，預估在今年第3季就會發表實驗成果，明年開始也會再重新篩選創新實驗室合作對象，全力加速國泰的數位轉型。（編輯：趙蔚蘭）1090120