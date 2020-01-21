日月光投控國際氣候變遷專案 獲評比最高等級

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）日月光投控獲得2019年國際氣候變遷專案評比（CDP）最高等級A List成績，集團指出這是台灣唯一獲得三次A List的企業，也是台灣唯一在同年獲得DJSI領導者與CDP A List企業。

日月光投控新聞稿指出，日月光集團在2014年發行亞洲首檔製造業綠色債券，募集資金全數用於綠建築和綠色製程。2019年再次發行第二檔綠色債券，所募得資金投入再生能源及能源科技發展、能源使用效率提升及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別。

日月光投控指出，CDP是由國際主流法人投資機構發起，在2000年成立的非營利組織，透過對企業進行問卷調查與評比的方式，使投資人能確保投資的有效性及環境風險掌握能力。

截至2019年底，全球有525家法人投資機構成為CDP簽署人，管理總資產達96兆美元。2019年全球共有8400家企業參與評比，日月光投控指出，僅2%的179家被列為A List，其中台灣有3家，日月光投控為其中之一。

此外日月光集團從2016年起，已連續4年入選為道瓊永續指數（DJSI）的半導體及半導體設備產業（Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry）的領導者（Industry Leader）榮譽，以及世界指數（DJSI World）和新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股。（編輯：鄭雪文）1090121