貿協國企班赴日研習 打響台灣好口碑

（中央社記者廖禹揚台北21日電）外貿協會秘書長葉明水今天率國際企業經營班二年期日語組赴日研習，將展開為期5週活動，外貿協會表示，過往研修生的優異表現打下良好基礎，期許未來繼續扮演台日企業橋梁。

經濟部委託中華民國對外貿易發展協會培訓中心（ITI）辦理國企班，二年期日語組日本研習今天在東京開訓，日本台灣交流協會專務理事舟町仁志、橫濱企業經營支援財團（IDEC）理事長牧野孝一、日本貿易振興機構（JETRO）及約20家東京及橫濱研習企業代表都到場共襄盛舉。

外貿協會表示，過去研修生表現優異，為企業留下很好的印象，許多企業都與培訓中心合作超過10年，包括AEON Mall、JR九州旅客鐵道、日本通運等，葉明水也在開訓典禮上感謝各企業對外貿協會與研習業務的支持。

葉明水此行也拜訪橫濱市經濟局長林琢己，雙方同意未來加強新創企業等面向合作。葉明水表示，外貿協會去年已與日本通商、三菱、住友等大型商社建立連結，今年將持續推動並開發日本隱形冠軍企業，發展台日企業合作商機。

外貿協會今年在日本規劃活動包括帶領180家廠商參加3月東京國際食品展，5月率新創團赴日發表，並配合東京奧運舉辦台灣週，7月於東京舉辦台灣精品體驗活動，9月也將徵集100家台灣企業組成日本消費產品大型拓銷團，於東京帝國飯店舉辦洽談會。（編輯：蘇志宗）1090121