南亞台化投資案今年完工 總產值有望逾600億元

（中央社記者潘羿菁台北22日電）受到美中貿易戰與同業產能開出衝擊，台塑四寶營運陷泥沼，不過南亞與台化投資案今年陸續完工，法人估計投產總產值逾新台幣600億元，將為營運增添動能。

台塑四寶去年度自結稅後淨利新台幣1271.62億元，年減39.8%，創2015年來新低，由於美中貿易戰關稅壁壘讓客戶買氣急縮，同時，美、中石化同業產能開出，讓產品行情低迷也拖累四寶獲利。

展望今年度營運，儘管台塑四寶依舊偏向保守，認為大環境挑戰嚴峻，不過四寶中有2家投資案今年陸續完工投產。

南亞在台灣、中國與美國3大產地有完工投產計畫，包括台灣產地為珠光紙、銅箔與聚酯膜；大陸為鋁塑膜；美國則是乙二醇（EG）廠，為南亞在美國第2座EG廠，年產82.8萬噸，與第一座36萬噸相較，規模大1.3倍，預計投產後南亞在美國EG產能將來到113萬噸，是今年備受關注的投資案。

南亞董事長吳嘉昭表示，上述5大案有望創造年產值545億元。

台化則在中國有完工投產案，包括間苯二甲酸（PIA）年產20萬噸，是台化首度將PIA轉移至中國投產的項目，若以市場行情每噸850美元保守估計，新線貢獻年產值約54億元，不過該案要在今年第4季才會進入投產階段。

此外，寧波苯酚與丙酮有去瓶頸案，預估苯酚將從30萬噸增加至44萬噸，丙酮從18萬噸擴充至27萬噸，合計有望創造年產值54億元。台化PIA、苯酚與丙酮新增產能所創造年產值預計至少100億元。（編輯：楊玫寧）1090122