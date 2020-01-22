防武漢肺炎口罩不用搶 經長：日產量可再增56萬片

（中央社記者廖禹揚台北22日電）為防範武漢肺炎疫情，口罩需求激增，經濟部長沈榮津今天表示，國內口罩產能目前每日188萬片，廠商可配合需求擴產至244萬片，供給量綽綽有餘，會關注是否有抬價或囤貨狀況。

沈榮津今天下午向媒體辭歲時受訪表示，國內口罩產能每日約188萬片，其中130萬片供國內需求，包括家用及醫療用，足供目前國內需求。

沈榮津指出，過去SARS期間產生的恐慌性需求，在15天內增加200萬片，平均一天需求增加14萬片；經濟部掌握國內廠商生產狀況，確認日產量尚能增加56萬片，衛福部也有4500萬片的安全存量，供給量綽綽有餘，也不致出現價格隨需求上揚狀況。

沈榮津表示，已要求商業司掌握電商及超商通路銷售量與價格狀況，若發現哄抬價格、囤貨等情形，將依規定送公平會處理。

中央流行疫情指揮中心21日晚間宣布，一名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，為台灣首例確診病例，為避免民眾因此恐慌搶購口罩，疾管署將自1月22日至23日各釋出100萬片外科口罩，1月30日至3月20日止每週釋出100萬片，並視狀況彈性調整。（編輯：趙蔚蘭）1090122