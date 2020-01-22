鴻海業績目標成長3%到5% 合作車廠攻三大類

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長劉揚偉表示，今年集團業績可望成長3%到5%，今年中將與飛雅特克萊斯勒簽約合作電動車，預估2年後產品可推出，鴻海主攻設計平台、零組件和供應鏈管理。

鴻海今天在南港展覽館舉行年度愛心嘉年華活動，活動從9時50分開始，熱鬧進行到下午3時50分時，鴻海創辦人郭台銘、劉揚偉以及鴻海副董事長李傑接受媒體採訪。

談到鴻海集團與飛雅特克萊斯勒簽訂合作框架協議，劉揚偉表示，這是落實之前法說會中提到發展電動車、機器人和數位醫療3大產業之一，鴻海與飛雅特克萊斯勒合作，主要布局設計平台、零組件和供應鏈管理。

他指出，供應鏈管理一直都是資通訊產業的強項，若能藉此帶進車用產業，將有好的影響。

劉揚偉預估，今年年中雙方可望簽約，簽約2年後電動車產品可望亮相。

展望今年營運目標，今年集團營收新台幣6兆元仍是既定目標，預估今年全球經濟可望成長3%到5%，預估今年鴻海集團業績可望成長3%到5%，目標到2025年毛利率要到10%。

對於美國威斯康辛州布局，郭台銘表示，鴻海在威州持續布局，準備迎接美國總統川普到訪，他分析，未來在中國大陸和美國，兩套供應鏈可望浮現，未來5年將明顯發酵。

鴻海副董事長李傑表示，長遠來看，威州布局三個T，包括先進製造因應關稅、未來科技和科技服務化，邁向未來數據科技服務業；要有三個e，包括經濟效益、創造就業機會、投資教育人才國際化。他指出，今年是威州重要的一年。

除了面板製造外，李傑表示威州也布局車子和智慧電視相關新產品，朝向高階產品和智能化。

鴻海今天歡樂嘉年華也舉行抽獎活動，其中鴻海員工新台幣10萬元眷屬獎先抽400位，原訂抽200位，再加碼200位。此外郭台銘加碼特別獎，共抽出500萬元2位、250萬元3位、100萬元10位，共計6750萬元。（編輯：張均懋）1090122