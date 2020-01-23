增肌減脂必備 雞胸肉搭健身輕食潮爆紅

（中央社記者韓婷婷台北23日電）健身輕食風潮讓雞胸肉意外爆紅，原本站穩網購人氣冠軍的雞腿排，反被雞胸肉超車。站在風口上的雞胸肉竟然在豬年翻轉成為當紅炸子雞，金鼠年廠商將推出更多口味搶即食商機。

外送平台、即食商品在2019年都是熱門話題，也帶動了不少新商機，更凸顯出「便利」是現代人忙碌生活中不可或缺的商業元素。

近年來健身風氣盛行，雞胸肉富含蛋白質，被列入「增肌減脂」的健身菜單中，各大廠商也適時推出簡便、可直接冷食或稍加微波即可吃的即時雞胸肉，大受健身族、減重族及上班族青睞，讓雞胸肉快速擠進網購熱銷排行榜，成為台灣食品市場的新寵。

根據統一超商統計，2018年底開始與食品廠卜蜂、大成推出即食雞胸肉，不到一年的時間，銷售量已超過200萬包；台灣老牌豬肉加工廠商台畜，2017年即在全家便利店推出雞胸肉，以年成長率超過100%的速度，累積銷售超過300萬包。

食品業者指出，「好吃」絕對是首要條件，方便、容易管理是第2條件，現今的食品加工技術越來越精進，透過科技改良的即食料理，採用低溫烹調的舒肥法，讓雞胸肉變好吃，顛覆過去口感乾柴的印象。

雞胸肉是從日本紅回台灣的，卜蜂董事長鄭武樾表示，迎向2020年東京奧運及健身風潮興起，加上女性廋身需求，2017年總公司泰國卜蜂因應健康無負擔的產品趨勢，幫日本廠商量身訂做開發出一系列相關雞胸肉產品，大受歡迎，之後台灣卜蜂也引進此一技術及相關設備，針對台灣人口味進行研發，在台灣同樣賣的「超好的」。

鄭武樾說，以前的雞胸肉價格都不好，現在價格已經漲到和雞腿肉差不多，除了統一超商外，在萊爾富通路也創下單月熱銷超過10萬份的佳績，網購也有亮眼的表現。

大成董事長韓家宇表示，看準減重又想要享受美食風潮，即食商機竄紅，旗下雞胸肉產品熱銷，已經供不應求；大成在嘉義的馬稠後食品廠預計在2020年第1季完工投產，可望紓解供給吃緊。因應台灣高齡社會來臨，以及單身獨食、愛運動等潮流下，大成將持續開發更多元美味的庶民美食，搶攻即食商機。（編輯：張良知/楊凱翔）1090123