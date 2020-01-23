信用卡新制上路 附卡消費可一併通知正卡持有人

（中央社記者吳柏緯台北23日電）信用卡新制上路。金管會今天表示，所有信用卡正卡持有人，都可向發卡銀行申請，持附卡消費交易時一併通知正卡持有人。

金融監督管理委員會指出，部分信用卡發卡機構為防偽冒交易，針對持卡人符合一定條件的網路交易及一般信用卡交易，已提供即時交易通知服務，不過並非全部銀行都有提供此一服務。進一步考量正卡持卡人須對附卡交易所生應付帳款負全部清償責任，因此已與銀行公會協調，要求所有發卡機構都加入這項服務。

金管會說明，經過銀行公會研議後，發卡機構可採取2種方式，供正卡持卡人即時掌握其附卡的交易情形。

第一，發卡機構提供正卡持卡人在官方網站、APP推播等自行設定相關消費交易通知，當正卡持卡人開啟相關消費交易通知功能，可收取正卡及附卡消費交易通知；第二，發卡機構以簡訊或電子郵件通知附卡消費交易時，提供正卡持卡人申請「即時通知正卡持卡人」的服務。

金管會表示，依銀行公會調查結果，全體33家發卡機構的系統目前均已調整完畢，正卡持卡人如有需要，可向所屬發卡機構洽詢。（編輯：黃國倫）1090123