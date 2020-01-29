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武漢肺炎延燒 鴻海成立防疫指揮中心應對

最新更新：2020/01/29 09:48

（中央社記者吳家豪台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，中國宣布延長農曆春節假期停工時間，市場擔心恐影響電子產品生產。鴻海今天發布聲明，集團內部已成立防疫指揮中心密切關注疫情，並採取應對措施，正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。隨著疫情延燒，中國政府已宣布，為抑制病毒擴散，春節假期將延長3天至2月2日，但也有部分省市要求境內企業延長停工時間至2月10日。

有媒體報導，武漢肺炎疫情一發不可收拾，iPhone供應鏈遭受到衝擊，或將斷貨。

不過，鴻海今天發布重大訊息表示，依照集團政策，不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行。

另外，鴻海指出，集團內部已成立防疫指揮中心密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

鴻海表示，集團在廠區內正採取應對措施，包括部署防疫物資、宣導健康衛生需知，並在大陸廠區設立員工愛心觀察區等，以因應接下來的疫情挑戰。不同廠區將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配，在集團員工健康獲得保護情況下，讓生產營運有序進行。

此外，汽車零組件廠劍麟今天代子公司湖州劍力金屬製品有限公司、浙江劍麟金屬製品有限公司公告，春節復工時間延至2月10日，原因是2家子公司所在地中國浙江省政府辦公廳於1月27日發布延遲復工通知，要求浙江省境內企業不早於2月9日24時前復工，因此配合新型冠狀病毒防疫工作。

劍麟表示，子公司將通知客戶調整出貨時間安排，並持續密切注意當地疫情。（編輯：林孟汝）1090129

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