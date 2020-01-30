因應武漢肺炎 樺漢提前備料確保第1季交貨

（中央社記者吳家豪台北30日電）工業電腦廠樺漢今天表示，因提前備料及規劃，財務業務未受武漢肺炎影響，第1季訂單將如期交貨。藍天電腦指出，昆山廠因應復工時間延後，將調整生產排程。

樺漢表示，自美中貿易戰以來，樺漢及所屬子公司已預先啟動替代方案，將產能移至中國以外地區生產，包括台灣、墨西哥、歐洲等地；在台灣基地生產部分已於農曆年前提前備料，今年第1季訂單均能如期交貨。

樺漢及所屬子公司均已建立員工健康訊息報備機制，大陸地區全體員工需填寫健康調查表，隨時掌握員工健康狀況，並搭配測量體溫、佩戴口罩、加強辦公室清潔及消毒等防疫措施。

藍天電腦指出，因應武漢肺炎防疫工作，集團旗下昆山工廠將於2月10日復工；為因應復工時間延後，將積極調整生產排程，儘速安排客戶出貨需求。

藍天電腦進一步說明，目前武漢並無旗下百腦匯商場，其餘18個大陸各商場均依當地政府規定，分別將於2月3日、2月10日復工；百腦匯商場採固定收租營運，短期尚無財務業務影響。

至於藍天電腦轉投資的群百集團百貨商場，成都店、汕頭店、武漢店將分別於2月3日、2月10日、2月13日復工；群百集團為採權益法認列的公司，目前對藍天電腦財務無重大影響。（編輯：黃國倫）1090130