武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所

武漢肺炎疫情蔓延，距離武漢100公里遠的黃石市是科技重鎮，不少管控嚴密的台商廠區已成員工「庇護所」。圖為武漢當地市民因為防控疫情減少了出行，大街小巷相當寧靜。（中新社提供）

（中央社記者江明晏、潘羿菁台北30日電）武漢肺炎疫情蔓延，距離武漢100公里遠的黃石市是科技重鎮，不少管控嚴密的台商廠區已成員工「庇護所」，一位台商高層表示，物資準備到2月20日為基準，做好長期抗戰準備。

武漢肺炎疫情延燒擴散，中國湖北省民眾進出與對外交通皆受管制，同在湖北、距離武漢約100公里遠的黃石市是科技重鎮，多家台商企業如滬士電、欣興、定穎、台光電等皆在黃石市設廠。

隨著感染病例攀升，全球心情緊繃如箭在弦上，在此關鍵時刻，管控嚴密的台商工廠區為進退兩難的員工撐起大傘，儼然成為「庇護所」。

定穎電子是台灣PCB（印刷電路板）廠，2016年7月在湖北省黃石市動土設廠，於2017年9月開始量產，定穎黃石廠總經理倪融表示，他從去年12月底就坐鎮黃石廠，今年除夕也無心過年，幾乎全神貫注關心疫情狀況，隨時調整公司政策。

由於疫情延燒非同小可，定穎黃石廠從15日起就開始落實量體溫措施，20日起要求全體員工配戴口罩，並做足物資準備，他說：「光是口罩就備了20萬份，可讓全廠員工使用3到4個月。」

多數科技大廠工廠過年時節仍會趕貨生產，定穎黃石廠除夕和初一部分部門維持運作，春節其他時期均持續生產。

正月初二（26日），黃石市隔壁鎮傳出2例確診，定穎管理階層決議，28日中午12時起，工廠加強管制啟動「只出不進」政策，全力隔絕外部傳染源，目前工廠還有7成人力，約850人左右。

定穎員工目前是以2倍薪水計算，原本工廠用餐是給福利金，防疫期間決定免費提供三餐和空調，也有福利社可購入生活物品，不少員工覺得「條件優渥，又相對安全」，儼然是庇護所。

至於後續該如何應對，湖北省宣布2月14日才上班，但定穎內部評估要到2月20日才能恢復正常運作，因此物資準備都以到2月20日為基準。

消息指出，同行如滬士電、欣興的廠區都差不多成為當地庇護所，彼此也會互相討論，交流訊息。

廠區位於湖北仙桃市的康舒科技表示，該廠目前無確診病例，仙桃廠的產能占集團總產能約15%至20%間，由於因應春節長假，早在春節前就提前趕工出很多貨給客戶，大部份都已進到客戶倉庫，這段期間還有庫存可以因應。

另外，部份員工為少數民族沒有春節回鄉問題，因此有部份產線持續加班運作，目前廠區內員工的物資及吃住都沒有問題，也針對外地回來的員工增闢一棟宿舍進行隔離，加強防疫措施。

另一家PCB大廠健鼎則在湖北省仙桃設有生產據點，健鼎表示，留在湖北仙桃的台幹，基本上就是不出廠區，廠區基本上都能符合生活需求，除了膳食供應千人無虞，還有人每天量體溫、環境消毒，相對安全。

另有黃石台商分享，到街上採買，發現超市已嚴格要求戴口罩才能進入，而較易煮食的食品如冷凍水餃、麵條、青菜蔬果等均搶購一空，但其他民生物資還算充足，認為「恐慌情緒還不至於太嚴重」，城市人人都戴口罩，鄉下農村的蔬果存量充沛，唯戴口罩防疫觀念較不普遍。

水泥業大廠亞泥在湖北武漢市郊區設廠，亞泥表示，目前湖北水泥廠留守2名台籍幹部，由於廠區內有員工餐廳、宿舍與娛樂遊憩設備例如桌球台，食衣育樂生活範圍都在廠區內，總部已告誡在非必要狀況盡量減少外出機率，加上湖北廠距離市區逾半小時車程，「相信應該也不會出門」。

造紙廠榮成在湖北武漢、仙桃市均有設廠，榮成指出，農曆年前湖北廠多數台籍幹部已經返台，僅少數幾位輪值留守，廠區內有員工餐廳與宿舍，食宿都不是問題。此外，也設置桌球、撞球等休閒娛樂間，提供員工適度放鬆心情。

亞泥與榮成均指出，現階段湖北廠區內一切穩定，唯一比較有差別在於，春節結束輪值留守的幹部本應可以返台休假，如今只能延長留守時間，事後再補假。（編輯：張均懋）1090130