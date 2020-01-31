台積電股價一度強彈逾2% 市值增1815億元

（中央社記者張建中新竹31日電）隨著美股反彈，市場恐慌氣氛減緩，台股今天同步展開反彈，一度漲逾170點，台積電股價表現強勁，達新台幣323.5元，漲7元，漲幅逾2%，市值增加1815億元。

台股30日新春開紅盤，受武漢肺炎疫情延燒，引發市場恐慌，大盤指數重挫696.97點，創史上單日最大跌點，展開補跌走勢，台積電同樣表現疲弱，收跌16.5元，市值驟減4278.5億元，滑落至8.2兆元。

世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但不建議對中國發出任何旅遊及貿易限制令，美股強拉尾盤，道瓊指數上漲124.99點。

台股今天在市場恐慌氣氛減緩，同步展開反彈，大盤指數一度大漲172.47點，達11594.21點，台積電在市場買盤湧入下，股價也有不錯表現，一度達323.5元，漲7元，漲幅2.21%，市值回升1815億元，達8.38兆元。

法人看好，台積電今年在聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，7奈米業績可望持續成長，此外，台積電還可獨拿蘋果（Apple）5奈米處理器大單，今年業績將可大幅成長超過17%。（編輯：鄭雪文）1090131