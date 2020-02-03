武漢肺炎疫情蔓延 學者：觀光航空業首當其衝

（中央社記者吳柏緯台北3日電）武漢肺炎疫情持續升溫，市場擔心影響投資人信心，連帶影響投資景氣。學者指出，短期不影響台灣整體景氣，但是觀光旅遊及航空運輸業仍會受到衝擊。

武漢肺炎傳播率相當快速，爆發至今1個多月，已造成361人死亡，超越嚴重急性呼吸道症候群（SARS）當年在中國的死亡人數；累計確診更早在1月30日，就超過SARS全球感染人數。

武漢肺炎疫情未見緩和跡象，讓全球經濟前景蒙塵，且美股1月31日（上週五）重挫、陸股今天開紅盤暴跌逾8%，均讓市場陷入恐慌，連帶台灣投資人的信心也受到影響，市場更擔心，原本去年底到今年初，國內各智庫、研究機構所做的GDP成長率預測，恐受疫情衝擊下修。

台灣經濟研究院在農曆春節前上修台灣今年經濟成長率至2.67%，較去年11月首度預測的數字上升0.22個百分點。台經院院長張建一今天對中央社記者說，目前武漢肺炎疫情造成經濟影響仍屬於短期波動，因此台經院暫時不會調整今年的GDP成長率預測數字，觀察疫情對台灣造成的影響，應該將時間軸拉長至一季，才能更全面的判斷。

張建一認為，這次武漢肺炎的疫情與2003年的SARS相比，雖然致死率低了不少，但是傳染的情形較嚴重，因此對市場投資信心一定會造成衝擊，而首當其衝的產業是觀光旅遊業以及航空運輸業。

不過，張建一以當年SARS的情形為例，政府應該會祭出一些措施，協助受影響的產業渡過這次的難關。

至於科技業與製造業，張建一認為目前台灣並沒有發生停工的情形，影響不大，但他也提到，目前中國不少省分將開工日延後至2月10日，屆時開工的狀況可能也會對於台灣的供應鏈造成影響。

中央研究院經濟研究所去年年底預估，今年台灣的實質經濟成長率為2.58%，研究員周雨田觀察，雖然目前看來台灣的經濟景氣尚不至於有明顯衝擊，然而仍要注意疫情在中國大陸擴散的情況。

周雨田以2003年的SARS為例，當年疫情造成中國大陸經濟成長率下跌，連帶影響台灣。雖然目前武漢肺炎對於經濟影響的情形還不顯著，但若疫情持續無法抑制，造成中國首季GDP下降0.5到1個百分點，那麼台灣也難以置身事外，一定會受到影響。（編輯：林孟汝）1090203