口罩採實名制銷售 經濟部：制度更公平

（中央社記者吳柏緯台北3日電）6日起購買口罩將採實名制。經濟部表示，新的購買方式以公平、分流為原則，讓有需求的民眾都能購買，同時持續建立生產線，一個月後每日生產量可達1000萬片。

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌今天拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

經濟部稍早表示，由於民眾的口罩需求大大提升，從過年至今，口罩製造商、物流業者及超商花很大的心力協助滿足需求；然而搶購的人很多，同時世界各國也都有口罩需求，進口不容易，所以即使廠商已經加開生產線，供給暫時還是趕不上需求，不但民眾購買口罩不易，第一線的銷售人員也承受很大壓力。

經濟部說明，從2月6日開始，購買口罩的制度修改為需憑健保卡購買的實名制，這樣的購買方式更公平，確保有需要的民眾都能買到，民眾憑健保卡，每7天可購買一次，每次可購買2片口罩，購買後健保系統會鎖住，7天之後才能再買。同時，每位民眾購買時可多帶另一人的健保卡一起購買，但仍需符合分流規定。

此外，新的銷售方式採分流制度，每週一、三、五，由身分證字號末碼為單數的民眾購買；每週二、四、六，由身分證字號末碼為雙數的民眾購買；週日則沒有限制。

經濟部懇請民眾，在非常時期盼國人共同體諒，一起克服難關。經濟部持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到1000萬片口罩，可望緩解目前的情形。（編輯：張良知）1090203