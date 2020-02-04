台股短線跌深 下檔先看半年線支撐

（中央社記者韓婷婷台北4日電）在武漢肺炎疫情擴散衝擊下，陸股開紅盤日如預期般大跌，不過亞股跌幅多半收斂，歐美股市更出現大漲，分析師表示，台股短線跌深，外資買盤似有回籠跡象，先看半年線11280點支撐。

美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲143.78點、漲幅0.51%、收在28399.81點，科技股那斯達克指數上漲122.47點、漲幅1.34%、收在9273.40點，標準普爾指數上漲23.4點、漲幅0.73%、收在3248.9點，費城半導體指數上漲22.25點、漲幅1.24%、收在1812.18點。

分析師表示，全球資本市場短線受到武漢肺炎消息面牽動，尤其是科技產業供應鏈是否受到疫情出現斷鏈更是受投資人關注，不過台股自鼠年開紅盤短短3個交易日，最低跌至11138點，短線跌幅超過8%，融資水位也下降5.8%，甚至已有個股出現斷頭潮，在測試半年線後，短線指數可望稍做止穩。

分析師指出，台股3日雖一度大跌357點，但外資隨即進場，更連續2個交易日在台指期加碼多單，台指期未平倉淨多單部位超過3.2萬口，顯示外資在開紅盤後2個交易日爆殺超過新台幣350億元後，有開始回補具穩健基本面的個股跡象。

歐股則是同步走揚，倫敦FTSE 100指數上揚40.30點或0.55%，以7326.31點作收，法蘭克福DAX 30指數上漲0.49%、收在13045.19點，巴黎CAC 40指數上漲0.45%、收在5832.51點。（編輯：楊凱翔）1090204