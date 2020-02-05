特斯拉股價飆漲 概念股和大智伸科走堅

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）近期股價飆漲，4日收盤飆漲13.73%，激勵台北股市相關概念股包括和大、和勤、智伸科等早盤走堅。

特斯拉近期股價走強，4日盤中一度飆破900美元，終場飆漲13.73%，來到887.06美元，漲107.06美元。

台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、江申、乙盛-KY、建準、和勤精機、智伸科等，持續切入特斯拉供應鏈。

和大今天走堅，早盤股價最高來到128元，漲4.06%，盤中來到124.5元，漲1.24%。智伸科盤中衝上168元，漲1.82%，貿聯-KY來到224.5元，小漲0.45%。和勤盤中也直奔40.6元，漲1.37%。

法人表示，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈，相關零配件先送到美國進行組裝，組裝完成後再送往中國上海廠，和大可望間接受惠特斯拉上海廠投產效應。

此外，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。江申透過轉投資中國大陸廣州恩梯恩裕隆，供貨特斯拉新款電動車傳動軸產品。智伸科透過併購旭申國際100%股權，切入特斯拉供應鏈。和勤精機供應繼電器基座給特斯拉電動車。（編輯：林孟汝）1090205