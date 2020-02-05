京元電1月營收同期新高 第1季衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）晶圓測試廠京元電自結1月合併營收新台幣22.86億元，較去年同期18.09億元增加26.37%，法人指出創歷年同期新高，估第1季業績可創同期新高。

展望今年，京元電先前表示已在主流市場趨勢的5G、人工智慧、物聯網、資料中心與車用等市場卡位，未來幾年營運績效可望穩健走揚。

法人預估，今年5G應用占京元電整體業績比重，百分點可望倍增，目標上看3成。

展望今年業績表現，法人預估，京元電今年業績從第1季開始可望逐季往上，第1季中國大陸廠商訂單可明顯挹注，第1季業績可望創歷年同期新高，預期業績可望逐月走高到10月，下半年單月業績可望達到25億元到26億元高點。今年業績和獲利可望年成長10%到15%，目標續創新高，今年毛利率挑戰3成。

展望資本支出布局，京元電指出今年5G應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約新台幣120億元，今年可望陸續產生效益。今年集團包括子公司資本支出相對節省，約68.94億元，主要以測試為主。（編輯：林淑媛）1090205