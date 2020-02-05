疫情影響中國LED產能 分析師：轉單效應有限

（中央社記者吳家豪台北5日電）武漢肺炎疫情升溫，影響中國LED大廠產能。分析師認為，LED產業庫存水位偏高，即使生產面受阻，對上游晶片影響也不大，台廠受惠的轉單效應有限，從基本面來看不宜過度樂觀。

距離武漢近900公里的浙江省成為2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的另一個重災區，省內的溫州、義烏從2日起採取管制居民外出等措施，避免疫情擴散。

研究機構TrendForce研究副總裁儲于超今天接受中央社記者電訪表示，中國規模較大的LED廠包括三安、華燦，占全球LED產能皆超過10%；其中華燦生產基地主要在義烏等地，總部設在武漢，大部分員工都是武漢籍，現在武漢封城導致許多員工無法回到工作崗位，勢必會衝擊產能。

不過，儲于超指出，LED產業去年底相對不景氣，庫存水位偏高，即使生產面受阻，對LED上游晶片產業的影響也不大。比較要擔心的是下游應用端企業，例如封裝廠集中在廣東地區，目前廣東預計2月中復工，影響程度還算輕微；但中國車廠很多以武漢為生產重鎮，車用LED可能面臨較大衝擊。

儲于超認為，台灣LED廠受惠的轉單效應有限，主要因為中國LED廠已分散生產基地。從需求面來看，車用LED照明可能受影響，特殊應用例如LED顯示器有望受惠於遠端視訊需求增加，近期紫外線汞燈缺貨也可能讓廠商加速導入Mini LED（次毫米發光二極體）作為殺菌應用。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受武漢肺炎影響，中國LED供應鏈暫時無法復工，有可能讓台廠受惠，但LED產業仍供過於求，庫存相對較高，從基本面來看比其他產業更疲弱，且中長期需求還是可能下滑，操作上不宜過度樂觀。（編輯：郭無患）1090205