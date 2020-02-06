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蘋果超越三星 登全球最大半導體買家

最新更新：2020/02/06 10:57

（中央社記者張建中新竹6日電）蘋果（Apple）去年半導體支出達361.3億美元，超越三星（Samsung），躍居全球最大半導體買家。

據研調機構顧能（Gartner）統計，去年全球半導體支出金額滑落至4183.02億美元，年減11.9%，主要受記憶體價格下滑影響。

全球前5大半導體買家與2018年相同，為蘋果、三星（Samsung）、華為、戴爾（Dell）及聯想，但排名稍有異動，顧能指出，蘋果去年半導體支出361.3億美元，占全球比重8.6%，超越三星的8%，躍居全球半導體最大買家。

顧能表示，蘋果穿戴裝置產品Apple Watch及AirPods熱賣，是推升蘋果重登全球最大半導體買家的主要動能。三星去年半導體支出334.05億美元，落居全球第2大半導體買家。

華為儘管遭美國列入出口管制實體清單，不過，營運依然有不錯表現，去年半導體支出208.04億美元，占全球比重約5%，維持全球第3大半導體買家地位。

戴爾與聯想去年半導體支出分別為162.57億及160.53億美元，占全球比重為3.9%及3.8%，分別維持全球第4大及第5大半導體買家排名。（編輯：鄭雪文）1090206

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