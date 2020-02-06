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武漢肺炎波及 愛立信：中國5G建設恐放緩

最新更新：2020/02/06 15:31
愛立信技術長姚旦6日受訪表示，今年5G產值最大的驅動力第一是中國，第二是東京奧運，現在中國武漢肺炎疫情是否會影響5G產業，還在觀察中。中央社記者江明晏攝　109年2月6日
愛立信技術長姚旦6日受訪表示，今年5G產值最大的驅動力第一是中國，第二是東京奧運，現在中國武漢肺炎疫情是否會影響5G產業，還在觀察中。中央社記者江明晏攝　109年2月6日

（中央社記者江明晏台北6日電）武漢肺炎疫情爆發恐波及產業發展，愛立信表示，今年5G產值最大的驅動力第一是中國，第二是東京奧運，現在疫情不排除對5G產業有影響，但還不確定中國5G建設是否因此放緩。

愛立信從去年4月至去年底，已在全球布建24個5G商用網路，跨全球4大洲，也跨低中高3大頻段，預估大部分終端都會在2020年上半年出現。

針對武漢肺炎對5G產業的影響，台灣愛立信技術長姚旦今天受訪時表示，今年5G產值最大的驅動力第一是中國，第二是東京奧運，現在武漢肺炎是否會影響5G產業，還在觀察中，不確定中國5G建設是否因此放緩，影響層面多大，也還無法評估。

他提到，疫情看起來不像3個月內會解決，勢必對世界經濟造成影響，舉例來說，衝擊民眾旅遊意願降低，因為一天全世界有15萬次航班，假設平均一架飛機載200人，票價新台幣2萬元，光是這方面的損失就相當龐大。

他也以自己近期在電商淘寶買東西經驗為例，賣家回覆他2月9日前的物流都不能動，對中國交通的影響「可見一斑」。

根據愛立信行動趨勢報告預測，2025年底全球5G用戶將達26億戶，5G將乘載45%的全球行動資訊流量，並覆蓋55%至65%的人口。

他表示，韓國5G目前人口涵蓋率達80%，預估今年底涵蓋率將達90%，在基礎建設的發展相當快速。（編輯：楊玫寧）1090206

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