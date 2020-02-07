百德台籍幹部暫不赴昆山 工具機景氣估第3季回升

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，百德機械昆山據點2月10日上班，台籍幹部先不前往。法人估百德今年本業不會比去年差，加上Winbro業績可倍增。

觀察中國武漢肺炎疫情影響，百德機械董事長謝瑞木表示，公司在昆山設有銷售據點，預計2月10日開始上班，不過台籍幹部先不前往，由當地幹部自主運作。

展望今年業績表現，百德指出，今年本業不會比去年差，若加上Winbro可望較去年明顯成長。法人預估，百德今年合併業績可望較去年倍增。

展望今年工具機產業景氣，謝瑞木指出，原先預估第2季產業有機會回升，不過考量武漢肺炎疫情影響，預估第3季才有機會回溫。

在東南亞市場布局，百德表示，目前規劃在印尼和越南尋找代理商合作。

法人預估，百德合併Winbro集團後，航太占比大幅提升到4成多，預估短期內航太占比可提升到5成。去年10月底百德已正式併購Winbro集團。

觀察去年第4季營運表現，法人預估，百德去年本業可望賺錢，若11月開始認列Winbro業績後，單季獲利可望較去年第3季倍增。展望今年第1季營運，法人指出需觀察歐元匯率變化，預估本業仍可望獲利。

百德去年12月自結合併營收新台幣3.95億元，較前年同期1.94億元大增103.89%，主要是合併Winbro營收，去年全年自結合併營收19.09億元，較前年20.18億元減少5.4%。（編輯：鄭雪文）1090207